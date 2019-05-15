تراند اليوم : خالد يوسف يحتفل من الخارج – صورة

احتفل المخرج المصري خالد يوسف، بفوز فيلمه (كارما)، بالحصان الفضي، في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو، في الدورة 26، بالإضافة لفوز الفيلم بجائزة أحسن صوت.

نشر خالد يوسف الخبر عبر صفحته، وأعرب عن سعادته بالفوز، وقدم الشكر للجهة التي كرمت فيلمه (كارما).

خالد يوسف يحتفل بفوز (كارما) ويتواجد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، ويتجاهل كل الضجيج والإتهامات الموجهه له بالظهور في مقاطع إباحية مع ممثلات، ومذيعات وسيدات مجتمع، ويمارس حياته في باريس بشكل طبيعي.

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