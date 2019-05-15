محمد عساف يستذكر النكبة الـ71 على طريقته الخاصة

استذكر الفنان الفلسطيني محمد عسّاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الذكرى الحادية والسبعين للنكبة الفلسطينية، والتي تصادف اليوم الخامس عشر من مايو، وشاركها مع جمهوره ومتابعيه على تويتر.

وكتب الفنان عسّاف في تغريدةٍ له على تويتر: "واحد و سبعون عاما مضت على نكبتنا جرحنا الدامي ومازال حق العودة الحلم والهدف المقدّس الذي لا عودة عنه ..

يتفنن المحتل على مر الأعوام في تزييف الحقائق ومحاولة طمس الهوية والدلائل التي لا يمكن أن تندثر فهويتنا باقية ما بقي العالم .باقون عائدون".

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واحد و سبعون عاما مضت على نكبتنا جرحنا الدامي ومازال حق العودة الحلم والهدف المقدّس الذي لا عودة عنه ..



يتفنن المحتل على مر الأعوام في تزييف الحقائق ومحاولة طمس الهوية والدلائل التي لا يمكن أن تندثر فهويتنا باقية ما بقي العالم .باقون عائدون.