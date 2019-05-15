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تراند اليوم : شاهد..رانيا يوسف تكشف حقيقة الفيديو الإباحي لها مع خالد يوسف

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رقية بيومى 0 تبليغ

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شاهد.. تكشف حقيقة الفيديو الإباحي لها مع | | جريدة الخليج 365

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انجي بيومي

كشفت الممثلة رانيا يوسف، عن موقف محرج تعرضت له هي وابنتها بسبب فيديو إباحي منسوب لها.

وأضافت “يوسف”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، أن ابنتها اعتدت على أحد الطلاب في المدرسة لعرضه فيلما إباحيا أمامها والادعاء بأن والدتها هي الموجودة فيه مع المخرج خالد يوسف.

وتابعت، أن ابنتها تشاجرت مع زميلها وقالت له «اللي في الفيديو مش ماما»، مشيرة إلى أنه تم الزج بأسمها كذبًا ضمن الأفلام الإباحية التي نُشرت للمخرج الشهير خالد يوسف.

وأوضحت أن المقطع كان للمخرج خالد يوسف مع شخص آخر: «الناس قالت ديه رانيا بسبب إني كنت تريند والتريند لازم يدفع ثمن بالرغم أن هناك ناس كتير لها علاقة بالمخرج خالد يوسف واسمي اللي اتجاب عشان الفيديو يتشاف، واتقال إني بسبب أن تِلك السيدة شعرها أسود، وصحيت على بلوة على الواتساب وبيقولولي انتي اللي في الفيديو».

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