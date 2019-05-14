تراند اليوم : سمير صبري: أمثال خالد يوسف لايشرفني أن يمثلني بالبرلمان

سمير صبري: أمثال خالد يوسف لايشرفني أن يمثلني بالبرلمان | | جريدة الخليج 365
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انجي بيومي
أوضح المحامي سمير صبري، أنه تقدم ببلاغين ضد عضو مجلس النواب والمخرج خالد يوسف.
وأضاف “صبري”، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن البلاغ الأول يتعلق بالفيديو الفاضح الذي نشر له مؤخرًا، والدعوى الأخرى تطالب بإسقاط عضويته من البرلمان.
وتابع: «طالبت بإسقاط عضويته؛ لأنه لا يشرفني أن يمثلني داخل البرلمان من تدور حوله أدلة قاطعة بشبهات وسمعة سيئة».
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