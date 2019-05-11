تراند اليوم : وفاء عامر تُعلق على قضية الفيديوهات الجنسية (فيديو)

علقت الفنانة وفاء عامر على القضية الأشهر خلال الفترة الماضية والشهير بـ قضية “الفيديوهات الجنسية”، والمُرتبطة بأسم المُخرج ونائب مجلس الشعب خالد يوسف، وذلك في سؤال جرئ من الإعلامية بسمة وهبة للفنانة وفاء عامر طلبت منها التعليق على قضية خالد يوسف.

فقالت عامر خلال لقاءها ببرنامج شيخ الحارة المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أنها تتمنى أن تكون تِلك الفيديوهات المنسوبة لخالد يوسف مُفبركة أو “فوتوشوب”، مضيفة أن الإنسان لا يرحم، والرحيم هو الله، في إشارة منها أن رد الفعل على هذه القضية كان كبيرًا.

وردًا على سؤال هل تقبلي العمل مع خالد يوسف مجددًا قالت عامر: “بصراحة لو اتعرض عليا شغل مع خالد يوسف دلوقتي هرفض طبعًا، وبجد أنا زعلانه لأن بالنسبة لي كان حاجة كبيرة أوي وكنت بحسه قدامه بجهلي، لكن حاليًا كان فوق ووقع قدامي”.

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وأضافت: “لو بيتفرج عليا دلوقتي أنا اسفة مش عارفة اشوفك دلوقتي زي ما كنت، أنا واضحة أنت خسرت كتير من جماهيريتك بسبب الفيديوهات”.

وقالت عامر “لو طلب منك المخرج خالد يوسف في شغل تشتغلي معاه؟”، وجاء رد عامر غير متوقع وهي التي شاركت يوسف كثيرًا في أعماله وخرجت في الكثير من اللقاءات تدعمه في العودة مرة أخرى للعمل الفني والسينمائي.