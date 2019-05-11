تراند اليوم : وفاء عامر تعلق على واقعة الأفلام الإباحية لخالد يوسف

أكدت الفنانة وفاء عامر ضيفة الحلقة 6 مع بسمة وهبة لبرنامج شيخ الحارة أن المخرج خالد يوسف يعد رئيس جمهورية الإخراج، ولكنه خسر هذه المنطقة بما نشر عنه من قضايا الأفلام الإباحية، معلقة: "ضيعت نفسك لو ثبتت عليك قضايا الأفلام الإباحية"، وتابعت وفاء عامر خلال الحلقة السادسة من برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مع بسمة وهبة: "لما كنت بروح لخالد يوسف مكتبه كنت بحس بجهلى، ولكن بعد اللى أنا عرفته عنه مبقاش ليا نفس أتعامل معاه ثاني"، وأشارت وفاء عامر خلال الحلقة السادسة من برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مع بسمة وهبة إلى أن خالد يوسف فى حالة ثبوت قضايا الأفلام الإباحية عليه سيكون الأمر صعب، معلقة: "زعلانة عليه لأن ربنا ستره ومش عايزة أفتح"، واستمرت فى مهاجمة خالد يوسف فى برنامج شيخ الحارة الموسم الثالث عبر فضائية القاهرة والناس، برنامج شيخ الحارة 2019 عبر فضائية القاهرة والناس.

موعد برنامج شيخ الحارة



ميعاد برنامج شيخ الحارة



يذاع برنامج شيخ الحارة فى موسمه الثالث عبر فضائية القاهرة والناس فى تمام الساعة 6.40 دقيقة مساء وتقد فيه الإعلامية بسمة وهبة أقوى الحوارات والمواجهات مع الفنانين بالكشف عن أسرارهم.

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وأضافت وفاء عامر خلال الحلقة السادسة من برنامج شيخ الحارة الحلقة السادسة مع بسمة وهبة عبر فضائية القاهرة والناس أن البشر جميعاً لا يرحمون أحد فى أى قضية، معلقة: "احنا كبشر لا نرحم أحداً".

