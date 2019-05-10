تراند اليوم : تسريب صورة شبه عارية لرنا هويدي المتّهمة بفيديوهات خالد يوسف الجنسيّة!

وتم ذلك في مطار القاهرة أثناء محاولتها الهرب إلى خارج البلاد. وينتظر أخذ الإجراءات القانونية بحقها. وقد جرى تحرير محضر بحقها وضبط مبلغ مالي بحوزتها.

ويأتي ذلك بعد حبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان. ويشار إلى أن المخرج الشهير كشف مؤخراً أنّ الفيديوهات الفاضحة التي تنسب إليه ترتبط بغايات سياسية.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة "France24" إذ قال إنه واجه هذه القضية خلال الجولة الانتخابية في العام 2015 .

ولفت إلى أن المقاطع ليست مسربة لأنه تم توزيعها على مئات آلاف الحسابات لتحويلها إلى قضية رأي عام,وفق لها .

واعتبر أن الهدف من نشرها هو تلويث صورته لأنه يعتبر مؤثراً جداً من خلال أفلامه. ورأى أنها محاولة لتصفيته معنوياً.

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وكان أكد عودته إلى مصر في حديث إلى قناة "الحرة" معلقاً: "سأعود إلى مصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة".