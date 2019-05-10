شاهد: برنامج شيخ الحارة حلقة احمد سعد مع الاعلامية بسمة وهبة

كشف الفنان أحمد سعد الكثير من أسراره الفنية والشخصية التي يتحدث عنها لأول مرة من خلال برنامجها "شيخ الحارة "، وكذلك كواليس وتداعيات انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب وموقفه من تصريحاتها المعادية له.

كما أبدى رأيه الشخصي في لقب "الاسطورة" لمحمد رمضان، وسبب غنائه لعمرو دياب ورفضه تقديم أغنية لتامر حسني، وغيرها من المفاجآت التي يكشفها خلال الحلقة

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.

لتخرج بعده مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج "أحلى النجوم"، أنها رفعت قضية خلع للانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب.

يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.