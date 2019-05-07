شاهد: مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 1 الاولى كاملة بجودة عالية

يعرض المسلسل الكويتي دفعة القاهرة، خلال رمضان الجاري، حيث يعتبر تجربة جديدة ومميزة حيث يسرد حياة بعض الطالبات الكويتيات أثناء بعثتهم ودراستهم في القاهرة، خلال خمسينيات القرن الماضي.

ويلقى العمل الدرامي الضوء على قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، فلكل منهن قصة مختلفة، ويعتبرن أول دفعة تأتي للقاهرة للدراسة، ويسرد المسلسل كيف كانت رحلتهم وتفاصيلها.

ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الدراما في الخليج ومصر، فهو من بطولة الممثل الكويتي بشار الشاطي والممثلة والمخرجة الكويتية فاطمة الصفي، والممثل السعودي مهند الحمدي والممثل البحريني خالد الشاعر، ومن مصر يشارك كل من الفنانة أحلام الجريتلي ورانيا منصور ونيرمين ماهر.

مسلسل دفعة القاهرة من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة والتي تعتبر من أشهر المؤلفين في الدراما الخليجية، حيث قدمت من قبل ما يتجاوز العشرة أعمال درامية، كان بينها المسلسل المصري "سرايا عابدين" الجزء الثاني في عام 2015.