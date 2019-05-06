دعاء اليوم الاول من رمضان - دعاء اول يوم رمضان 2019

دعاء اليوم الاول من رمضان مكتوب كامل، وهو من الأدعية المُستحبة، ثبت صحتها عن التابعين والصحابة في أولى أيام الشهر الفضيل، حيث يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك، بأحلى الكلام والعبارات، وكذلك الأدعية التي يتوجهون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل هذا الشهر عليهم، شهر خير وبركة، يقوي فيه إيمانهم ويقدرهم ويعينهم على أداء الصلوات والطاعات والفوز بالأجر والثواب، وكسب رضى الله عز وجل وجل.

ينتظر المسلمون شهر رمضان المبارك، بشوق ولهفة كبيرة، فأيامه تحمل لهم الخير، والراحة والطمأنينة والأمان، وتنشر نفحاته الإيمانية المحبة، والتقوى، والصلاح، والسماح بين الُسلمين، لذا يبحث المؤمن الحريص على نيل رضى الله تبارك وتعالى، والفوز بثوابه، عن دعاء اليوم الاول من رمضان، والذي سنعرضه لكم في هذا الجمهور.

دعاء اليوم الاول من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المُبارك، من الأدعية المُستحبة تبتت عن الصحابة والتابعين، يستقبل المؤمن أول أيام الشهر الفضيل بهذا الدعاء، من أجل أن يكون فاتحة خير عليه، يُصومه ويقيه ويُحي نفحاته الإيمانية بصدق ونية وإخلاص وبرعاية من الله عز وجل.

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عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.

ثواب الدعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

لُكل دعاء من أدعية أيام شهر رمضان المبارك ثواب وأجر يعود على داعيه، وثواب اليوم الأول من رمضان حسب ما قال الصحابة والتابعين: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ”.