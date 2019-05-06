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امساكية رمضان 2019 ليبيا

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امساكية رمضان 2019 ليبيا

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا عن امساكية رمضان 2019، وأن يوم الاثنين السادس من شهر مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بهذه المناسبة، “نسأل الله عز وجلّ أن يبلغ جميع الليبيين شهر رمضان، وأن يعينهم على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منهم، وأن يوحد كلمتهم على الحق ويصلح ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمورنا وجيشنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعجل بخلاص البلاد من الخوارج وأعوانهم وسائر المجرمين، وأن يجعلها بلاد أمن وإيمان، تعلو فيها كلمة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير”.

امساكية رمضان 2019 ليبيا :-

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 06 مايو, 2019 04:21 am 12:36 pm 04:13 pm 07:20 pm 08:50 pm
الثلاثاء 2 07 مايو, 2019 04:20 am 12:36 pm 04:13 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأربعاء 3 08 مايو, 2019 04:19 am 12:36 pm 04:13 pm 07:21 pm 08:51 pm
الخميس 4 09 مايو, 2019 04:18 am 12:36 pm 04:13 pm 07:22 pm 08:52 pm
الجمعة 5 10 مايو, 2019 04:17 am 12:36 pm 04:13 pm 07:23 pm 08:53 pm
السبت 6 11 مايو, 2019 04:16 am 12:36 pm 04:13 pm 07:23 pm 08:53 pm
الأحد 7 12 مايو, 2019 04:15 am 12:36 pm 04:13 pm 07:24 pm 08:54 pm
الاثنين 8 13 مايو, 2019 04:14 am 12:36 pm 04:13 pm 07:25 pm 08:55 pm
الثلاثاء 9 14 مايو, 2019 04:13 am 12:36 pm 04:13 pm 07:25 pm 08:55 pm
الأربعاء 10 15 مايو, 2019 04:12 am 12:36 pm 04:13 pm 07:26 pm 08:56 pm
الخميس 11 16 مايو, 2019 04:11 am 12:36 pm 04:13 pm 07:27 pm 08:57 pm
الجمعة 12 17 مايو, 2019 04:11 am 12:36 pm 04:13 pm 07:27 pm 08:57 pm
السبت 13 18 مايو, 2019 04:10 am 12:36 pm 04:13 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 14 19 مايو, 2019 04:09 am 12:36 pm 04:13 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 15 20 مايو, 2019 04:08 am 12:36 pm 04:13 pm 07:29 pm 08:59 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 16 21 مايو, 2019 04:07 am 12:36 pm 04:13 pm 07:30 pm 09:00 pm
الأربعاء 17 22 مايو, 2019 04:07 am 12:36 pm 04:13 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 18 23 مايو, 2019 04:06 am 12:36 pm 04:13 pm 07:31 pm 09:01 pm
الجمعة 19 24 مايو, 2019 04:05 am 12:36 pm 04:13 pm 07:32 pm 09:02 pm
السبت 20 25 مايو, 2019 04:04 am 12:36 pm 04:13 pm 07:32 pm 09:02 pm
الأحد 21 26 مايو, 2019 04:04 am 12:36 pm 04:13 pm 07:33 pm 09:03 pm
الاثنين 22 27 مايو, 2019 04:03 am 12:37 pm 04:13 pm 07:33 pm 09:03 pm
الثلاثاء 23 28 مايو, 2019 04:03 am 12:37 pm 04:13 pm 07:34 pm 09:04 pm
الأربعاء 24 29 مايو, 2019 04:02 am 12:37 pm 04:13 pm 07:35 pm 09:05 pm
الخميس 25 30 مايو, 2019 04:02 am 12:37 pm 04:14 pm 07:35 pm 09:05 pm
الجمعة 26 31 مايو, 2019 04:01 am 12:37 pm 04:14 pm 07:36 pm 09:06 pm
السبت 27 01 يونيو, 2019 04:01 am 12:37 pm 04:14 pm 07:36 pm 09:06 pm
الأحد 28 02 يونيو, 2019 04:00 am 12:37 pm 04:14 pm 07:37 pm 09:07 pm
الاثنين 29 03 يونيو, 2019 04:00 am 12:38 pm 04:14 pm 07:37 pm 09:07 pm
الثلاثاء 30 04 يونيو, 2019 03:59 am 12:38 pm 04:14 pm 07:38 pm 09:08 pm
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