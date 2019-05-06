أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا عن امساكية رمضان 2019، وأن يوم الاثنين السادس من شهر مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بهذه المناسبة، “نسأل الله عز وجلّ أن يبلغ جميع الليبيين شهر رمضان، وأن يعينهم على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منهم، وأن يوحد كلمتهم على الحق ويصلح ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمورنا وجيشنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعجل بخلاص البلاد من الخوارج وأعوانهم وسائر المجرمين، وأن يجعلها بلاد أمن وإيمان، تعلو فيها كلمة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير”.

امساكية رمضان 2019 ليبيا :-