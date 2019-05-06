امساكية رمضان 1440 للسعودية ومصر والامارات

أعلن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن امساكية شهر رمضان لعام 1440 ،وعن إنهاء الوزارة كافة الاستعدادات بمختلف مناطق المملكة لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ، حيث قامت بتنفيذ عدد من مشاريع البناء والترميم والصيانة والتشغيل لعدد كبير من والجوامع والمساجد والمصليات والمواقيت، وتجهيزها وصيانة ملحقاتها من دورات المياه.

وقالت الوزارة إن الاجراءات المتخذة هي لتمكين المصلين من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، وكذلك تنفيذ عدد من البرامج داخل المملكة وخارجها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة بيوت الله وقاصديها، وخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويؤكد سعي الوزارة في القيام بالمهمة المناطة بها على الوجه الأكمل.

ففي مجال العناية بالمساجد ومنسوبيها، أوضح معاليه أنه تم الانتهاء من تعيين (2016) إمام ومؤذن، وأيضاً تم تكليف (1100) من الحفاظ المتقنين لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما تم التأكيد على أفرع الوزارة على جاهزية المساجد ومتابعة شركات الصيانة بمضاعفة الجهد في موسم رمضان، وتكليف فرق رقابية لمتابعة أعمالهم.

وفيما يخص أعمال الترميم، أوضح معاليه بأنه تم الانتهاء من ترميم أكثر (2400) مسجد وجامع، وافتتاح (221) جامع قبل شهر رمضان، وأيضاً تم تأمين أكثر من نصف مليون متر مربع (506 ألف م2) من الفرش الفاخر لما يزيد على 333 مسجد وجامع في مختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث تزيد تكلفة المشروع على 46 مليون ريال وهو من المشاريع النوعية التي أبرمتها الوزارة هذا العام.

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وأكد معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأنه تم التشديد على جميع منسوبي المساجد ب فتح المساجد طوال اليوم، والمواظبة وعدم الغياب، والعناية بالمساجد، وتكثيف الكلمات الإرشادية، إلى جانب متابعة شركات الصيانة، وضبط مكبرات الصوت في المساجد بما لا يحدث تشويش، وتمكين المعتكفين من الجلوس في المساجد، وأيضاً إصدار تصاريح مشاريع التفطير بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي تحفظ كرامة الصائمين، وتكليف أكثر من مئة موظف للرد على مركز الاتصال الموحد (1933) لتلقي الشكاوى والملاحظات على مختلف أعمال الوزارة لرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

أما ما يخص مجال الدعوة والإرشاد، أوضح معالي الوزير بأنه تم إطلاق سلسلة من الكلمات والمحاضرات والندوات في أحكام الصيام في مختلف فروع الوزارة، وتكليف جميع الدعاة بإلقائها، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الداعيات المتعاونات، وأيضاً توفير أكثر من (مليون ونصف المليون) مطبوعة إرشادية لتوزيعها لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت، كما تم توزيع (ثلاثة ملايين مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) للمساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى تكليف عدد كبير من الدعاة للمشاركة في البرامج التلفزيونية عبر القنوات الرسمية، وتجهيز مواد فلمية توعوية خاصة بشهر رمضان؛ لبثها عبر قنوات ومنصات الوزارة الإعلامية.

وفي مجال خدمة ضيوف الرحمن في موسم العمرة، أبان معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأنه تم تكليف (100 داعية) في المواقيت، ومكة، والمدينة، والمنطقة المركزية المجاورة للحرم؛ لتوعية المعتمرين، إلى جانب تكثيف وزيادة عدد الداعيات إلى 50 داعية، كما تم صيانة جميع المساجد الواقعة على طريق المعتمرين، ومساجد المواقيت والمرافق التابعة لها، إضافة إلى تعيين أئمة ودعاة بكل ميقات يعملون على مدار الساعة، كما ستقوم الوزارة بترجمة فورية لقراءات أئمة الحرمين عبر القنوات الرسمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك تكليف (100 داعية) و(64) مترجم يتناوبون للرد على الهاتف المجاني للاستفسارات والفتاوى (8002451000).