إصابة الفنان خالد سليم بورم في حباله الصوتية

أصيب الفنان المصري، ​خالد سليم،​ بورمٍ في أحباله الصوتية، تطلّب تدخّلًا جراحيًا، تم خلاله إزالة كيس دهني حميد.

وقال المطرب سليم خلال استضافته ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” إنه قلق كثيرًا عندما علم بإصابته، خاصة أنها في حباله الصوتية، أي أهم منطقة بالنسبة له.

وأضاف أن الأطباء أخبروه في البداية بأنه تجمع دموي، ثم أجرى العملية واتضح أنه كيس دهني، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ومنع الفنان المصري من الكلام نهائيًا حتى ولو همسا لمدة 20 يوما، ثم بدأ نظاما رياضيا صارما ليعود إلى لياقته البدنية بعد أن زاد وزنه جدا بسبب الأدوية وعدم الحركة في فترة الراحة التي فرضها عليه الأطباء.