تراند اليوم : شاهد| هذا ما قاله طليق رانيا يوسف عن الفيديو الإباحي المنشور لها مع المخرج خالد يوسف

بعد تداول فيديو إباحي منسوب للفنانة المصرية رانيا يوسف مع المخرج خالد يوسف، وانتشر كالنار في الهشيم، و تقدمها ببلاغ رسمي للنائب العام المصري الأحد ضد مجهول، علّق طليقها رجل الأعمال طارق عزب، على الواقعة.

وكتب عزب عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور “إنستغرام” الأحد، “لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطى ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والإفتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض”.

وكانت رانيا قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المصري الأحد ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ، أن رانيا فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ”يوتيوب” يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة، مطالبة بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.