شاهد: نانسي عجرم تتغزّل في هيفاء وهبي

بادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتعبيرعن حبها وتقديرها لمواطنتها هيفاء وهبي، أثناء ظهورها في برنامج على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية، الأمر الذي اعتبره متابعون تغزّلًا غير مسبوق.

وأطلّت نانسي عجرم، في برنامج "لهون وبس" على فضائية LBC اللبنانية، حيث قامت بأداء أغنية لهيفاء وهبي، وتقليد أدائها.

وخلال الحلقة، اختارت نانسي أغنية هيفاء “قالولي عنه كلام” وقامت بتقليد أدائها، وعقب انتهائها من الغناء وجهت التحية لهيفاء وقالت لها: “أحبك هيفا”، وذلك بحسب ما أورده " القدس العربي".

بدورها، علّقت هيفاء على المقطع الغنائي، وأعربت عن سعادتها بما قدمته نانسي. وقالت عبر تويتر: “طيبة محبوبة ولا زالت تتذكر أول أغنية لي في مسيرتي.. وأنا أحبها أيضًا”.