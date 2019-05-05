تراند اليوم : تطورات جديدة بقضية الفيديوهات الاباحية لمنى فاروق وشيما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، رفض الاستئناف المقدم من شيما الحاج، ومنى فاروق، على قرار تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبدالرسول.

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البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تمامًا وتقومان بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرًا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين والقبض عليهما.