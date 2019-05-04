موعد اول ايام رمضان 2019 في فرنسا

قال مركز الفلك الدولي، إن يوم الإثنين 6 مايو/أيار المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في أغلب الدول الإسلامية؛ لأن شهر شعبان قد وافق يوم الأحد 7 أبريل/ نيسان في أغلب الدول المسلمة.

وأوضح المركز الدوبي، أن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام يولد في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو 2019م

من جهته رجح مدير المركز محمد شوكت عودة في تصريحات إعلامية إمكانية رؤية هلال رمضان باستخدام التلسكوب فقط في مناطق شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية والمسلمة.

ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك كالمعتاد من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول ذات العلاقة.

هذا وسبق وأن حدد مسجد باريس الكبير في فرنسا يوم الإثنين 6 مايو/ أيار أول أيام رمضان.