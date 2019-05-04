تحري هلال رمضان 2019 في قطر وعدد ساعات الصيام

يولد هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو 2019م، ما يعني أن الاثنين أول أيام شهر رمضان.

وسيمكث هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في سماء دولة قطر بعد غروب شمس الأحد مدة قدرها إحدى وثلاثين دقيقة، بينما ستزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربًا.

ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك كالمعتاد من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتشهد عدد ساعات الصوم خلال شهر رمضان المبارك هذا العام تغيرًا من يوم لآخر على دولة قطر وبقية الدول العربية والإسلامية، ويأتي هذا التغير نتيجةً لتغير موعد أذان الفجر الصادق، وموعد غروب الشمس يوميًا عن سماء كل دولة.

وسوف يتغير عدد ساعات الصيام في دولة قطر خلال شهر رمضان المبارك هذا العام؛ وستكون أقل مدة لعدد ساعات الصيام هي أربع عشرة ساعة وثمان وثلاثين دقيقة في أول أيام شهر رمضان المبارك، ثم تزداد تدريجيًا حتى تبلغ أقصاها في نهاية الشهر الكريم لتصل إلى خمس عشرة ساعة وتسع دقائق بمشيئة الله تعالى.