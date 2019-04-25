فيديو: فضيحة فوز الفهد أم أنها افتراءات نشطاء!

تعرضت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لأحد المواقف المحرجة أثناء تواجدها داخل مطعم، حيث تقرب منها رجل أبدى إعجابه الشديد بها وتقدم بطلب يدها أمام باب المطعم، وهو ما اعتبره بعض النشطاء "فضيحة".

وقالت فوز الفهد إنها فوجئت بتصرف الرجل الذي كان يسير خلفها ويصر على خطوبتها، لكن تدخلت صديقتها نورة العميري التي اعترفت أنها تحدثت معه بحدة وطلبت منه الابتعاد عن صديقتها والسماح لهما بالمرور إلى داخل المطعم.

وتعرضت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لموقف محرج في أحد المطاعم، عندما تقرب منها رجل أبدى إعجابه الشديد بها وتقدم بطلب يدها أمام باب المطعم.

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وقالت فوز الفهد إنها فوجئت بتصرف الرجل الذي كان يسير خلفها ويصر على خطوبتها، لكن تدخلت صديقتها نورة العميري التي اعترفت أنها تحدثت معه بحدة وطلبت منه الابتعاد عن صديقتها والسماح لهما بالمرور إلى داخل المطعم.

وفي رد فعل طريف من جانبها، علقت الفاشينيستا الكويتية بقولها: "إنتي خربتي عليّ..تصدقين خربتي مستقبلي.. إنتي السبب".

الجدير بالذكر أن كلتيّ النجمتين قد أشعلتا حالة من الجدل مؤخراَ بين رواد السوشيال ميديا بسبب تسريب مقطع لهما من داخل معرض العطور، ظهرتا فيه وهما تتجاهلان فرح الهادي وتتجنبان إلقاء التحية عليها، وهو ما أثار غضب جمهور النجمة الكويتية، مما جعلهم يشنون حملة ضدهما عبر سناب شات وانستقرام.