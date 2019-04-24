شاب يكسب أموالًا طائلة بطريقةٍ لا تُصدّق!

يكسب شاب بريطاني يدعى كريس أوين من مقاطعة ”باكينجهامشير“ في بريطانيا الكثير من الأموال بطريقةٍ لا تكاد تُصدّق، وذلك من خلال الإضرار بالمطاعم وتشويه سمعتها بعد تقديمه الشكاوى ضدّ خدماتها.

ويجمع أكثر من 1000 جنيه إسترليني سنويًا من وراء تقديمه الشكاوى اللاذعة المختلفة بطريقة وأسلوب سيئ ولافت حول الوجبات والخدمات التي تقدمها المطاعم.

وأكد أوين البالغ من العمر 39 عامًا، لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أنه لا يبحث بنشاط عن الأشياء السيئة للشكوى عنها، ولكنه إذا رأى شيئًا غير صحيح، فيتحرك للحصول على تعويض.

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ويقول إنه بدأ في تقديم الشكاوى، قبل 4 سنوات حيث أرسل شكوى بأسلوبه القاسي، عن منحه مائدة رخامية تالفة 3 مرات، وفي المرة الرابعة استملها مع جزء مفقود منها، ومُقابل ذلك حصل من الشركة المصنعة، على ثُلث ثمنها كتعويض.

وتقدم بشكاوى واسعة حول الأطعمة الباردة أو المتأخرة، وعدم حصوله على وجبة الطعام التي طلبها، وتأخر وصول الوجبات، وعدم نظافة المقاهي، ومقابل ذلك، يحصل على أطعمة أخرى مجانية، أو تعويض مالي. وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".