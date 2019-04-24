حقيقة وفاة عباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية الجزائري

أعلنت وسائل اعلامية جزائرية، مساء الأربعاء، عن وفاة عباسي مدني، أحد مؤسسي حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ، بالعاصمة القطرية الدوحة، عن عمرناهز 88 عاما.

ولد عباسي مدني عام 1931 بمدينة سيدي عقبة القريبة من ولاية بسكرة حوالي 564 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة من أصول أمازيغية من منطقة تيقزيرت بتيزي وزو بمنطقة القبائل.

كان أبوه إمام مسجد ومعلماً للتربية الدينية، درس على يديه ثم انتقل وعمره 16 عاماً إلى الدراسة على يد الشيخ نعيم النعيمي في مدينة بسكرة المجاورة.

وكان رفيقه الشهيد العربي بن مهيدي الذي أصبح في ما بعد أهم قادة ثورة التحرير و استشهد تحت التعذيب علي يد الاستعمار الفرنسي. وفق "يورو نيوز"