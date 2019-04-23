ظهور جرئ لـ "إليسا" يشعل مواقع التواصل

أشعلت المطربة اللبنانية إليسا، ضجّةً كبيرة وموجةً واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورةً جريئة مع "موديل" كليبها الجديد "كرهني"، الأمر الذي عرّضها لسيلٍ من الانتقادات والهجوم ضدّها.

وظهرت إليسا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“ بين أحضان الموديل اليوناني بانايوتيس سيموبولوس الذي أمسك برأسها بطريقة رومانسية وهمَ بتقبيلها.

وفور نشر إليسا للصورة عبر حسابها في ”إنستغرام“، شن البعض هجومًا عليها واصفين المشهد بـ“غير اللائق“، معتبرين أنها ”تمارس أساليب الإثارة والإغراء بشكل مرفوض“.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، فيديو كليبها ”كرهني“، ضمن أغنيات ألبومها الأخير ”إلى كل اللي بيحبوني“، أمس الاثنين، عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“.

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الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، والكليب من إخراج إنجي الجمال.

ويشارُ إلى أنّ الكليب حقّق خلال ساعتين من طرحه ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ الكليب يناقشُ فكرة الأغنية الرئيسية وهي ”الندم“ الذي يغلف أجواء الكليب منذ لحظاته الأولى، سواء بين شخصية الحبيبة التي أدتها إليسا، أو شخصية الحبيب التي أداها الموديل اليوناني بانايوتيس سيموبولوس.