امرأة تحرق زوجها حيًا لهذا السبب!

أقدمت امرأة هندية على قتل زوجها بطريقةٍ غريبة ولسببٍ أغرب، إذ قامت بإشعال النار بزوجها وهو على قيد الحياة، وذلك لسبب عدم رضاها عن لون بشرته الداكن.

وتواجه الزوجة الهندية، بريم شري، تهمةً بالقتل العمد، وذلك بعد ثبوت ارتكابها للجريمة بحق زوجها، ساتيافير سينغ، التي أقدمت على قتله حرقًا بالنار، بعد مضي عامين على زواجهما، وإنجابهما طفلة عمرها اليوم 5 أشهر، في ولاية أوتار براديش في الهند.

وبرّرت المتهمة فعلتها الرهيبة بعدم رضاها عن لون بشرة زوجها الداكنة، لتقرّر في يوم من الأيام صبّ الوقود على سينغ وإحراقه وهو على قيد الحياة.

Advertisements

وقامت الزوجة بإحراق زوجها بينما كان نائما، في حين لم يمت مباشرة عقب اشتعال النيران بجسده، إنما توفي لاحقا في اليوم نفسه متأثرا بحروقه الخطيرة، أثناء خضوعه للعلاج.

وأكدّ مصدر في الشرطة أن الجيران هرعوا إلى منزل العائلة عقب سماعهم صراخا شديدا بداخله، ليباشروا بإطفاء النيران التي كانت تلتهم جسد الزوج المغدور، ويسعفوه على عجل إلى أقرب مستشفى، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس ".

ويشارُ إلى أنّ الشرطة الهندية اتهمت الزوجة، بريم شري، بالقتل العمد، في حين أكد شقيق الضحية أنها تزوجت سينغ دون أن تراه مسبقًا، وأنّها لم تحبه يومًا، بسبب "لون بشرته الداكن جدًا".