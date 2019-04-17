شاهد: حقيقة عودة "أبو غالب" إلى باب الحارة الجزء العاشر

قال الممثل السوري نزار أبو حجر المعروف بشخصية (أبو غالب) في (باب الحارة)، في فيديو مصوّر مع الممثلة السورية صفاء سلطان، إنه لن يشارك في الجزء العاشر من (باب الحارة) مع شركة قبنص.

وقال نزار أبو حجر بلهجة حادة، إنه لا يعترف إلا بشركة (ميسلون) المنتجة الرسمية لباب الحارة، ولا يهمه شركة قبنص التي أخذت العمل من بسام الملا ظلماً وعدواناً، وحين انتهى من كلامه دعمته صفاء سلطان، وقالت: (نعم.. نعم).

من جهتها، كشفت الفنانة القديرة سلمى المصري عن تفاصيل دورها في مسلسل "باب الحارة 10" للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض .

وأشارت المصري إلى أنها تجسد في العمل الشامي شخصية ” أم منصور ” المرأة المثالية القوية والصبورة صاحبة الإرادة التي تُفجع باستشهاد ابنها بالقصف المدفعي الفرنسي الذي يطال مبنى البرلمان السوري ، وتسعى برغم مرارة فقد ابنها إلى تقوية بناتها وزوجة ابنها الشهيد .