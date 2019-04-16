تراند اليوم : "ما تجلدوش الضحية".. السوشيال ميديا تنفجر تعاطفًا مع منى فاروق وشيماء الحاج

بعد انتشار الفيديوهات الأخيرة للممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف، أثبتت التحقيقات عقدي زواج عرفي بين الأخير والممثلتين، بواقع عقد زواج لشيماء الحاج بتاريخ 20 فبراير من عام 2014، وعقد زواج آخر من منى فاروق بتاريخ 4 أبريل من نفس العام، بحضور والد الأخيرة شاهدًا على الزيجة.

اليوم الاثنين صدرت أول تصريحات صحفية وتلفزيونية للممثلتين لتثير ضجة من التعاطف عند الرأي العام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن القضية موقع التحقيق والإدانة تحت مسمى التحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

نستعرض هنا بعض من آراء السوشيال ميديا عن الفيديو الأخير لمنى فاروق وشيماء الحاج.