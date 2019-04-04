مستجدات مناظرة البريد التونسي 2019

أعلنت وزارة الداخليّة التونسية عن فتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لقبول 470 عريفا بسلك الحماية المدنية بعنوان السّنة الدّراسية 2020/2019.

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وأكدت الوزارة في بيان لها، على ضرورة ارسال ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية المدنية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس مع التنصيص على الظرف الخارجي عبارة “انتداب عرفاء 2019".

وأوضحت أنه يتعين على المترشح الاتصال بمركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع نظر سكناه مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية لتعمير بطاقة إرشادات وختم مطلب الترشح.

وأشارت إلى أنه سيرفض كل مطلب يرد بعد يوم 8 أفريل 2019 (يتم اعتماد ختم البريد) أو لا يتضمن الوثائق المذكورة أعلاه.

لا تقبل أي وثيقة تكميلية لملف الترشح.