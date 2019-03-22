تعرف على Johann Sebastian Bach الذي يحتفل به جوجل - يوهان كريستيان باخ

يحتفل غوغل اليوم بالمؤلف الموسيقي الألماني يوهان كريستيان باخ، وباللغة بالإنجليزية هو Johann Christian Bach وهو أكثر مؤلف موسيقي متلون وعالمي من أبناء باخ.

وابتكر فريق غوغل رسوم لأول مرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي , وذلك أحتفالاً بذكري الـ334 للملحن الألماني الشهير الشهير يوهان سيباستيان باخ , حيث يتم الاحتفال به من خلال وضع شعار له علي الصفحة الرئيسية لموقع غوغل.

وبسبب الأهمال في المدن الألمانية الصغيرة بسبب الصرف الصحي والتخلص من النفيات بشكل غير سليم أصيبت والدته بجرثوم لم تم اكتشافه علمياً في وقتهم , وأدي ذلك الجرثوم الي حدوث العديد من الوفيات , وكانت من ضمن هذه الوفيات والدتة باخ التي وفيت وعمره تسع سنوات فقط , ثم فقد سيباستيان أخته وأخيه لاحقا وبعد تسعة أشهر توفي والده .

وفي سن العاشرة من عمره ساعده أخوه الأكبر علي تعلم الموسيقي عن طريق تشكيل العديد من مواهبه الموسيقة , حيث لعب الكمان , وفي نهاية المطاف تعلم الموسيقي في الكنيسة المحلية .

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في عام 1707 ، كان منظمًا رسميًا في كنيسة القديس بليز. لكن هذا لم يدم طويلا. وفقًا لموقع Biography.com ، “اشتبك أسلوب باخ الموسيقية مع راعي الكنيسة. خلق باخ ترتيبات معقدة وكان لديه ولع لنسج خطوط مختلفة للحنه. اعتقد قسيسه أن موسيقى الكنيسة يجب أن تكون بسيطة. ”

وكان يطلق عليه اسم "باخ لندن" وكتب أوبرات في ميلان قبل أن ينتقل إلى إنجلترا ويصبح مدرس موسيقى للأسرة الموسيقية. ساعد في ترسيخ العصر الكلاسيكي، جزئيا بموسيقى في الأسلوب الجديد الأخف خاصة سيمفونياته وكونشرتات البيانو.

وكذلك لدى الحفلات العامة التي لاقت نجاحا والتي نظمها مع عازفالهاربسكورد الشهير كارل فريدريش أبيل حيث أبعد التأكيد الموسيقي عن الكنيسة وأدخله في قاعة الحفلات، وبعد التمتع بالشهرة والنجاح المادي والاحترام ضعفت شهرته: فلم تحقق حفلاته المال وتعرض للغش وعانى من مرض طويل في الصدر.