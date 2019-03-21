شاهد: حفل ماجدة الرومي في السعودية

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، امس الجمعة، حفل افتتاح مهرجان "شتاء طنطورة"، في مدينة العلا السياحية بالمملكة العربية السعودية، في حضور وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وعدد كبير من المسؤولين السعوديين.

وحضر إلى المملكة العربية السعودية لحضور الحفل، الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، الرئيس فؤاد السنيورة، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاعلام ملحم الرياشي، السياحة اواديس كيدانيان، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.

وفي بداية الحفل، قالت الرومي: "أفتخر بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي نقدره ونحترم شعبه كثيرا. في قلبي كلام كثير، لا أعلم من أين أبدأ. هذه الأرض، التي قبل أن تخص قلوبنا، نحن نحسبها منذ زمن على ضمائرنا، إذ أصبح لنا فيها بيوت وأهل، تماما كما في بلدنا".