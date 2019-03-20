تراند اليوم : فيديو- النائب يعقوبيان: تآمر السلطة اللبنانية ضدي وصل إلى صلب منزلي

فيديو- النائب يعقوبيان: تآمر السلطة اللبنانية ضدي وصل إلى صلب منزلي

بيروت/ الخليج 365

اعتبرت النائبة، بولا يعقوبيان، أن أحزاب السلطة بلبنان تجاوزت خلافاتها واتفقت على محاربتها بسبب فتحها ملفات فساد مسؤولين، وقالت إن الحملة ضدها طالت حتى الشخصي والعائلي من حياتها.

وعرضت يعقوبيان في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي منظمات من المجتمع المدني ومناصرين فيديو لسائقها السابق وهو "يرتشي للتشهير بي"، وقالت: "الحملة المقامة علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ملفقة ومدبرة وفيها تآمر"، مشيرة إلى أن "التآمر وصل إلى صلب منزلي وأشكر أمن الدولة لكشف الموضوع".

وأضافت "الإهانات انتشرت فقط على مواقع أشخاص على علاقة بـ"التيار الوطني الحر"، وليس "حزب سبعة"، وأضافت: "أعلم بكل قصصكم الشخصية وماذا يوجد داخل منازلكم لكن لن أستعمل هذه المعلومات".

وأكدت أنه "منذ 11 سنة في وزارة الطاقة نستورد الفيول عبر مستوردين فقط، فلماذا لم نستورد مباشرة مثل باقي دول العالم؟"، مشيرة إلى أنها توصلت إلى معطيات أذهلتها".

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وأشارت إلى أن "التصريح عن أموالها وممتلكاتها هو مصارحة تامة مع الناس"،

وأضافت: "أمتلك في الولايات المتحدة بالشراكة منزلا مع موفق حرب منذ العام 2004 وأشكر أحزاب السلطة "اللي عم بسرعوا عملية تنقية صفوفنا".

وسألت: "لماذا يوجد في وزارة الطاقة منظمة غير حكومية تتقاضى 4 ملايين دولار سنويا من الدولة"، مؤكدة أنها ستقدم ملفا متكاملا إلى القضاء".

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المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام