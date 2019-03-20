شاهد: مسلسل ابو العروسه الحلقة 115 مباشر من قناة "دي ام سي" - أبو العروسة

حقق مسلسل أبو العروسة الجزئين الأول والثاني شعبية كبيرة وسط الجمهور فى مصر والوطن العربي، منذ عرض أولى حلقاته وحتى الحلقة 115 محافظاً على روعة أحداثه ومفاجآته.

وينتظر الجمهور فى مصر والوطن العربي عرض أحدث حلقات الجزء الثانى من مسلسل أبو العروسة الذى يُعرض على قناة دي إم سي الفضائية المصرية، وهي الحلقة 115.

وجاءت الحلقات السابقة من أبو العروسة الجزء الثاني، والتى عُرضت أمس لـ تبهر المشاهدين، خاصة بأداء النجم سيد رجب الذي جعل الجميع يتأثر بل ويبكي من قوة أدائه وقدرته على توصيل مشاعره للمشاهدين.

حيث شهدت الحلقة السابقة انهيار عبد الحميد رب الأسرة الذي يحترم ويحب زوجته عايدة وتألم كثيراً بعد معرفته بمرضها وعجزه عن توفير حل لهذه الأزمة التي تمر بها عائلته، حيث قام النجم سيد رجب بأداء واقعي مؤثر حتى محاولات كبح دموعه كانت مؤثراً كثيراً.

مسلسل ابو العروسة يحظى بشعبية كبيرة منذ بداية عرضه وصولاً حتى الحلقة 115 ، بل ولم يفقد أى جزء من شعبيته على مدار الحلقات السابقة خلال الجزئين الأول والثاني، تابعوا معنا اليوم الحلقة 115 واستمتعوا.