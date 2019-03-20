مسلسل ارطغرل الحلقه 140 الجزء الخامس متوفرة الآن على عدة محطات إليكم تردداتها

بدأت الاستعدادات مؤخرًا لتصوير مسلسل "قيامة عثمان" الذي من المقرر أن يتم عرضه بعد انتهاء الجزء الخامس من مسلسل "قيامة ارطغرل"، حيث بدأت بعضأسماء الممثلين في الظهور وإثارة الجدل في الشارع العربي والاسلامي.

بإمكانكم متابعة المسلسل على القنوات المرفقة في الصورة أدناه، ومن خلال موقع "ارطغرل سيما كلوب" على جوجل

وأفادت مصادر مطلعة، أن الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، سيشارك بدور "عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، حيث يقوم بوراك حاليًا بقراءة السيناريو الموكل إليه، للبدء تنفيذ العمل برفقة زملائه في البطولة والتمثيل.

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وكشفت المصادر ذاتها، أن هناك مجموعة من أبطال مسلسل قيامة ارطغرل، سيستمرون في السلسلة الجديدة "قيامة عثمان"، من أبرز هذه الأسماء الفنان ميليه اوزدوغان والمعروف بدور "سامسا ألب" والذي كان قد انتهى دوره في أرطغرل، إلا أنه سيعود ليلعب دور أحد المحاربين تحت إمرة عثمان غازي.

ويشارك الممثلان الشابان غوندوز بي وسافجي بي ولدا أرطغرل و الأخوان الكبيران لعثمان واللذان سيستمران في المسلسل ليحاربا إلى جانب أخيهما عثمان غازي، بالاضافة إلى تورغوت الب والذي سيؤدي العديد من المهام في عهد عثمان غازي ولد السيد أرطغرل.

وتشير المعلزمات الواردة ان بطل المسلسل الجديد "قيامة عثمان غازي"، سيقدم عرضاً كاملًا لمسيرة التأسيس التي عاشتها الإمبراطورية العثمانية، بعد بطولات والده "آرطغرل" في مواجهة الصليبيين والمغول، حيث برزت أحداث هذه البطولات في المسلسل الشهير "قيامة ارطغرل".