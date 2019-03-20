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منى فاروق في اخر ظهور لها!

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، فيديو يظهر الفنانة بإطلالة مميزة، حيث قالوا إنها يعود لأيام ما قبل الفيديو الاباحي المسرب مع .

وتظهر منى فاروق في الفيديو مع كوكبة من الفنانين والممثلين المصريين خلال احدى الحفلات، وكذلك مع مخرج ومؤلف مسلسل رحيم الذي شاركت فيه.

يذكر أن منى فاروق، هي، ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية.

 

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