شاهد: ابنة زهرة العلا تتحدث في لقاء متلفز

ظهرت المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة الكبيرة زهرة العلا، في لقاء تلفزيوني قالت خلاله الكثير عن حياتها وعن أسرتها خلال الفترة الماضية.

وقالت العلا في لقائها على قناة "سي بي سي": والدي كان جان وبتاع ستات حتى وهو مع والدتي.. وانا كنت بنت ابويا وبداري عليه"، موضحة: "من المآسي اللي عاشتها والدتي انها اتجوزت ابن عمتها غصب عنها.. وهربت عشان تخلص من الجوازة".

وأضافت: "منال الصيفي ابنة الفنانة الكبيرة زهرة العلا: والدتي عيطت على صلاح ذو الفقار لما اتوفى.. ووقتها والدي أتضايق لأن الجرايد كتبت انها كانت متجوزة صلاح ذو الفقار".

Advertisements

أكدت العلا: "والدتي لما جت تعتزل كانت مَش مضايقة خالص لدرجة اني استغربت".

وتابعت: "اكتر سؤال كان يتقال: ازاي انتي مَش شبه مامتك.. وكنت متعقدة جدا من الموضوع ده لدرجة اني ماحبش اخرج معاها".