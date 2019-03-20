مسلسل غصون في الوحل الحلقة 24 الأحداث في تطور مستمر وملفت shahid net

يعتبر مسلسل غصون في الوحل من أبرز الأعمال الخليجية الضخمة، وهو من إنتاج ديوتنا للإنتاج الفني بالتعاون مع إيجي فيلمر، كما اعتبره البعض أهم مسلسل خليجي تم إنتاجه في الفترة الأخيرة.

الحلقة 24 هنـــا

وتم عرض 23 حلقة من مسلسل غصون في الوحل منذ بداية عرضه في 17 فبراير الماضي، حيث لاقى العمل نجاحاً ساحقاً منذ عرض حلقاته الأولى.

وشهد مسلسل غصون في الوحل إثارة وتشويق كبيرين، ومن المنتظر أن يحقق العمل ذات النجاح الذي حققته الحلقات السابقة وربما أكثر بكثير.

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مسلسل غصون في الوحل يدور حول امرأة أربعينية عاشت طفولة صعبة ومريرة، ولا ريب أنها كبرت ومعها تلك العقد فقد كانت تعيش حياة فارغة بلا أب أو زوج أو أخ.

وكانت حياة غصون خالية من الرجال، ومليئة بالإضطراب والمشكلات، فهي تفتعل المشكلات في كل مكان ومع أي أحد فهي شخصية فظة صعبة التعامل، وربما سيتضح هذا الوصف لمتابعي العمل بشكل دوري ومستمر.

تابعوا معنا حلقات مسلسل غصون في الوحل، حصريا فور عرضها من الوكيل الرسميي قناة ام بي سي، وشبكة قنواتها على القمر الصناعي نايل سات.