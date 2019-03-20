رسميًا| “اعرف” الدروس والأجزاء الملغية للصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني كل المواد

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من مناهج الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني 2019 نظرا لقصر هذا الترم وتخفيفا على الطلاب ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الملغي في الصف الثالث الاعدادي 2019 للترم الثاني في جميع المواد .

الملغى للصف الثالث الإعدادي 2019

يهتم طلبة الصف الثالث الاعدادي بما تم إلغاءه من قبل وزارة التربية والتعليم حتي لا يقوموا بمذاكرة وتضيع وقت في منهج لن يتم الامتحان فيه اخر العام ويهتموا بما قد يتم امتحانهم به اخر العام .

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في مادة العلوم:

الوحدة الأولي : درس العلم والتكنولوجيا والمجتمع من صفحة 28 إلى صفحة 29

الوحدة الرابعة : درس التنظيم الهرموني في الإنسان من صفحة 80 إلي صفحة 78

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في اللغة العربية:

نص رسالة إلي ابني

درس الحمامة المطوقة

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في الجبر:

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من صفحة 12 إلي 33

الحل البياني من صفحة 8 حتي بداية الحل الجبري من صفحة 9 رقم 4 حتي صفحة 10

يكتفي في العمليات الجبرية الضرب والقسمة بكسرين فقط

حتى اخر صفحة 32 من الجزء الخاص بالشرح

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في الهندسة:

الصفحات 5-4-12-24-25-40

نشاط رقم 1-2 صفحة 38 وضع نقطة للدائرة صفحة 42 + مثال 1 صفحة 43

صفحة 50-51 تعيين الدائرة حتي ثانيا

صفحة 60 النشاط الجزء الخاص بالشرح

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في الدرسات الاجتماعية :

الوحدة الثانية نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة

اختيار 2 دولة من الدور المقررة

الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية

الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في اللغة الانجليزية :

الوحدة 18 + Review في كتاب الطالب وما يقابلها في كتاب التدريبات.

الدروس الملغية للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في التربية الدينية الإسلامية:

الدرس الثاني “الأيمان بالقضاء والقدر” في الوحدة الثانية