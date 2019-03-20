تراند اليوم : شاهد| أوّل صور مُسرّبة لـ”شيما الحاج ومنى فاروق” منذ فضيحتهما الجنسية مع خالد يوسف!

استدعت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج؛ لاستكمال التحقيقات معهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“، فيما أفاد مصدر قضائي بأن النيابة استدعتهما؛ لمواجهتهما بفيديوهات جديدة، تسلمتها النيابة في إطار القضية نفسها.

وظهرت منى فاروق وشيما الحاج، للمرة الأولى منذ التحفظ عليهما واتخاذ النيابة قرارًا بحبسهما على ذمة القضية.

وبدت منى فاروق وشيما الحاج بحالة سيئة، وقد ظهر عليهما علامات الانهيار، بعد مرور أيام على الفضيحة، التي طالتهما، والتي استدعت محكمة مصرية حبسهما على ذمة القضية، لمدة 15 يومًا.

وخلال نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة، حاولتا إخفاء وجهيهما عن الأنظار وكاميرات المصورين.

Advertisements

وارتدت شيما الحاج خلال ظهورها أمام نيابة مدينة نصر عباءة وحجابًا، فيما ارتدت منى فاروق سترة مع غطاء للرأس.

جديرٌ بالذّكر أن اسم المخرج خالد يوسف، يتداول الآن في قضية “الفيديوهات الإباحية” مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

واعترف الفنانتان في تحقيقات النيابة أنهما مارستا الجنس مع المخرج والبرلماني المعروف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.