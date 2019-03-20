ناصر القصبي: الرياض ستنتقل من الرتابة إلى الجمال

قال الفنان السعودي ناصر القصبي، اليوم الثلاثاء، إن الرياض ستنتقل من الرتابة إلى الجمال، وجاء هذا التعليق عقب قرار بلاده إطلاق أربعة مشاريع بيئية وترفيهية عملاقة في العاصمة السعودية.

وكتب القصبي في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ عقب الإعلان الرسمي عن المشاريع الجديدة، ”الرياض على مدى سنوات طويلة، مدينه ضخمة، سوق نهم، بنايات، شوارع أسمنتية.. رتابة .. وإيقاع واحد.. بدون أي لمسة جمال، اليوم بهذه المشاريع العملاقة رياضنا الحبيبة ستصبح تحفه فنية، نعم عاصمة المملكة تستحق هذا الجمال وأكثر“.

ورد الكاتب السعودي، إبراهيم المكرمي، على تغريدة القصبي بالقول ”كنا أبناء الإسمنت، وبما أن الإنسان ابن بيئته، أصبحنا أسمنتي المشاعر وصلدي الأفكار.. هذا المشروع سيبعث بالأوكسجين لأرواحنا“.

وانهالت الردود على القصبي، تؤيد ما ذهب إليه، وتحتفي بالمشاريع الجديدة التي ستجعل من مدينة الرياض عند انتهائها، واحدة من أكثر مدن العالم احتواءً للمساحات الخضراء والأشجار وصاحبة أطول مسار رياضي في العالم أيضًا.

والمشاريع الجديدة، هي مشروع ”الرياض الخضراء“ و“الرياض آرت“ و“المسار الرياضي“ و“حديقة الملك سلمان“، وتبلغ تكلفة إنجازها 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

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ويهدف مشروع الرياض آرت إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من ألف عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

ويهدف مشروع الرياض الخضراء إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليًا، إلى 28 مترًا مربعًا، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5% حاليًا إلى 9%، بما يعادل 541 كيلومترًا مربعًا.

ويمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلومترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة غرب المدينة ووادي السلي شرقها، ويتوقع أن يسهم في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة، وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية.

وتعد حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وتهدف المشروعات الأربعة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.