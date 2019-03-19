إليكم جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي الأزهري للفصل الدراسي الثاني 2019

مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني،قام قطاع المعاهد الأزهرية بالإعلان عن جداول الامتحانات النقل لكافة المراحل الإعدادية والثانوية الأزهرية، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 27 أبريل 2019، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض جداول الامتحانات الخاصة بالصفوف الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصف الأول والثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي.

موعد امتحانات النقل الأزهري

تبدأ امتحانات النقل لسنوات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 27 أبريل 2019، أما الصف الأول والثاني الثانوي فستبدأ يوم الأحد الموافق 28 أبريل، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات النقل للقراءات للدور الأول الصف الأول من مرحلة التجويد يوم السبت الموافق 27 أبريل 2019.

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جداول امتحانات النقل الأزهري

نعرض عليكم في هذا المقال الجداول الخاصة بكافة مراحل النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية بعد أن تم اعتمادها من التعليم الأزهري، وتستمر الامتحانات قرابة الأسبوعين، هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بحوالي أسبوعين.

وإليكم جداول امتحانات النقل للمراحل الإعدادية والثانوية الأزهرية

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