تراند اليوم : مني فاروق وشيما الحاج تعترفان بتورط مخرج سينمائي في الفيديو الإباحي

اصبحت قضية الفنانيتين، من فاروق وشيما الحاج، مسار اهتمام كافة الأوساط في اللحظات الأخيرة، خاصة بعد اعترافات خطيرة أدليا بها خلال تحقيقات النيابة منذ قليل. كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة ضبط الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، عن سبب الفيديو الإباحي الفاضح، أنهما اعترفا بالفيديو الإباحي، وأكدا في التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وأنه كان يرتكب الأعمال بعدما عرض عليهما التمثيل في أفلام من إخراجه.

وأضافت المتهمتان، خلال التحقيقات، أنهما كانا في سن أقل من 18 سنة "كنا صغيرين" أثناء تصوير الفيديو.

كما أوضحت المصادر أن النيابة لا تزال تواصل التحقيق، والاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو.

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ألقت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، مساء اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا"

وتم القبض على الفنانتين مساء اليوم الخميس، بعد عمل الأكمنة، بتهمة نشر الفسق والفجور، وانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحرض على الإباحية.