تريند اليوم : تجديد حبس منى فاروق وشيماء الحاج

الخليج 365 - جددت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، حبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ إثر قضية الأفلام الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

ويأتي قرار تجديد الحبس، بعد توقعات بإخلاء سبيلهما؛ بسبب عدم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، المتواجد منذ أول شباط الجاري خارج مصر، إضافة إلى عدم وجود أي خطاب رسمي من النائب العام للبرلمان لرفع الحصانة عنه.

وظهرت الفنانتان في أفلام جنسية مع شخص لم يظهر بوجهه، إلا أنهما اعترفتا بأنه المخرج المصري خالد يوسف.