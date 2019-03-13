تراند اليوم : منى فاروق وشيما الحاج الأكثر مشاهدة وبحثاً على يوتيوب وجوجل

متابعات الخليج 365 – احتل الفيديو الكامل لمني فاروق وشيماء الحاج محركات البحث، متصدرا «التريند»، اليوم، على محرك جوجل ، وشهدت الساعات الماضية، إقبالا كبيرا من الباحثين عبر الإنترنت عن الفيديو الفاضح، الذي أثار ضجة كبيرة في مصر، خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيديو منى فاروق وشيما الحاج مع «مخرج شهير» على مواقع تحميل تلك النوعية من الأفلام.

وبحث عدد من النشطاء الأيام الماضية، على فيديو منى فاروق وشيما الحاج، وبعد فترة ظهرت مقاطع جديدة منسوبة للممثلتين، والمخرج الشهير خالد يوسف.

كان ذلك على اثر تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لفتاتين ترقصان بملابس فاضحة قبل خلعها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في مصر، خاصة بعد فترة قصيرة من انتشار فيديو مشابه.

وتظهر في الفيديو، الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج.

جمل لـ منى فاروق وشيما الحاج تخليهم يصعبوا عليك

منى فاروق : خالد صاحب بابا ومتربية مع أولاده

خلال الحوار بدأت منى فاروق بطريقة تعارفها على المخرج خالد يوسف، قائلة: “كان صاحب بابا وتربيت وكبرت وسط أبناءه، ولما كبرت دخلنا فى علاقة حب، وبابا كان رافض فى البداية، وبعدين ارتبطنا بعلم أهلى”، وتعد هذه من أكثر الجمل التى أثرت فى الأباء والأمهات الذين شاهدوا الفيديو لتنال جزء كبير من تعاطف من شريحة الكبار.

منى فاروق: قالي هنتجوز سر ونعلن بعدين

وأثرت هذه الجملة فى شريحة كبيرة من صغار السن، وخاصة أن هناك العديد من الضحايا للزواج السري يقعون فى هذا المأزق بسبب الوعود التى يخلفها الكثيرين.

منى فاروق : عايزة أمى تسامحنى وأخويا يرجع يشتغل

أما الجملة الثالثة التي أثارت إشفاق العديد على المتهمة، ما تسببت فيه من أزمات كثيرة لأهلها وشقيقها ووالدتها، قائلة : “عزلت من المنطقة اللي كنت ساكنة فيها بسبب التهديدات، والعربية أتكسرت، وأهلي قاطعوني كلهم، وأمي تعبت ودخلت المستشفى، وأخويا تمفصله من الشغل، ونفسي أمي تسامحني وأخويا يشتغل ملهمش ذنب”.

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منى فاروق: بقول لخطيبي أنت موجود ولا لأ.. أتمنى متسبنيش

وتسببت الجملة الرابعة لمنى فى جنى المزيد من التعاطف والتسامح، عندما قالت: “أنا خلاص بقيت لوحدي أكيد أنا فى أصعب ظروف فى الدنيا وأنا كنت هرتبط وعلمنى أقرأ قرآن وأصلى، وهو كان عايز يرتبط بيا ونسافر ونبعد عن كل الدنيا، وكان عارف كل حاجة، ومش عارفة هو دلوقتى سابنى ولا لا ، أنا كنت أتمنى إنه يكون فى حياتى ومعرفش هو موجود ولا لا “.

منى فاروق تعترف باكية أنا اللي في الفيديو

وفى نهاية الحوار تحدثت منى عن الأزمة بشكل عام، قائلة: “أنا كل الناس سابتنى محدش بقى عايز يعرفني أنا كنت بقف مع أصحابي اللى مفيش حد فيهم جنبى دلوقتى الحمد لله، عمر ما حد قصدني فى حاجة واتخليت عنه، وأنا هفضل شاكرة وراضية”.

شيما الحاج : سنين عمري خسرتها في خوف من المجهول وسمعة وحشة

وعكست جملة “اتعلمت كتير وخسرت كتير، كبرت ونضجت، وسنين من عمرى خسرتها فى خوف من المجهول وسمعة وحشة” مشاعر الندم التى سيطرت على شيما الحاج، ما أثر على الشريحة الأكبر من متابعى السوشيال ميديا والخاصة بالتوبة.

شيما الحاج: أتمني الناس تشوفنا بعين الرأفة

واستعطفت شيما الشعب المصري، قائلة: ” أنا معتزلة التمثيل منذ 2014، ولكن مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل، أنا بعتذر عن أي حاجة الناس شفتها، ويعتذر عن أى فكرة غلط وصلت لهم، لكن أتمنى أن الناس تبصلنا بعين الرأفة والرحمة وتعرف الحقيقة، أحنا استحملنا كتير”.