تراند اليوم : هاني سلامة بأناقةٍ لافتةٍ، بعيداً عن خالد يوسف؟

أطلّ الممثل المصري هاني سلامة على جمهوره بأناقته المعتادة.

بدا سلامة أنيقًا ببذلته الرسمية السوداء، بتسريحةٍ شبابيةٍ حديثةٍ لشعره، وتحدث عن مسلسله “قمر هادي”، الذي سُيعرض خلال شهر رمضان 2019 على الشاشات المصرية.

كان سلامة سجّل حضورًا لافتًا عبر البوابة السينمائية المصرية، ومن خلال عدّة أفلامٍ أخرجها خالد يوسف لسنوات مثل (الريس عمر حرب) و(ويجا)..

إنطلق سلامة كموهبة شابة واعدة على يد المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم (الآخر)، ليكمل طريقه مع معاونه.

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ورغم الجدل الذي أثاره سلامة مع يوسف حول بعض مشاهد الإغراء والعري والقبلات التي تضمنتها أعمالهما، إلا أن سلامة نجح في الابتعاد عن تلك الشبهات بلجوئه إلى الدراما التلفزيونية، عبر مسلسلات عدة أظهرت نضجه وأداءًا مغايرًا عما عرف به سابقًا.

وبوقتٍ، تخبط به المخرج المصري خالد يوسف بين طمعه بالحصول على إمتيازات ومناصب سياسية، وبين تراجع أسهمه الفنية مع فشل فيلمه الأخير (كارما)، وبين فضيحة أفلامه الجنسية المسرّبة، والتي أجبر بها بعض النجمات المصريات الشابات على إقامة علاقات جنسية معه، لقبول مشاركتهنّ الوهمية بأفلامه.

ونجح بذلك سلامة بسلوك الدرب الملائم والسليم بعيدًا عن فضائح يوسف؟

عبدالله بعلبكي – بيروت