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تراند اليوم : القبض على إعلامية بـ«mbc» بعد ظهورها في فيديو إباحي مع خالد يوسف...

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تواصل النيابة العامة في مصر، التحقيق في الفيديوهات الإباحية المتورط فيها المخرج والبرلماني المصري ، مع عدد من الفنانات والإعلاميات وسيدات الأعمال.
وألقت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، القبض على الإعلامية رنا هويدي، قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي ضمن قضية ”“ الإباحية، التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مصادر أمنية حسب موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.
وجاء قرار القبض على رنا هويدي، بناء على أمر من النيابة العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي.
وتحرر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية، تتورط فيها حتى الآن الفنانتان وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، في حين لم يتم توجيه اتهام رسمي حتى الآن لخالد يوسف، الذي سافر إلى باريس منذ الأول من فبراير الجاري.
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