تراند اليوم : بالصور.. فنانة مصرية تتقدم ببلاغ ضد صحيفة بسبب الفيديوهات الجنسية...

بعد إدراج اسمها ضمن قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف، تقدم محامي الفنانة المصرية ميرهان حسين ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة "الوطن" والقائمين عليها بتهمة نشر أخبار كاذبة.



وتسببت تسريبات فيديوهات جنسية في الآونة الأخيرة في مصر، في ضجة كبيرة بعد تسريب فيديو إباحي للمخرج ذاته مع فنانتين مصريتين، ونقلتهما على إثره الشرطة المصرية إلى سجن القناطر المخصص للنساء.



وطالب محامي مريهان حسين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريدة والقائمين عليها، وتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم "جريمة السب والقذف في حق الفنانة ميرهان حسين".



وجاء في البلاغ أن "جريدة "الوطن" الإلكترونية نشرت خبرا كاذبا بالتعاون مع المحامي أسامة زهران، والذي يدّعي كذبا أنه تقدم ببلاغ ضد ميرهان حسين في قضية الفيديوهات الجنسية التي تحقق فيها النيابة، وهي محل اهتمام الرأي العام في مصر والوطن العربي حاليا".



وأضاف البلاغ أن ما جرى تداوله غير صحيح، وأن الفنانة الشابة ليس لها علاقة بالمخرج الشهير، وتلقت العديد من المكالمات من زملائها معتقدين أنه تم القبض عليها، وأنه لهذا السبب تقدم بالبلاغ، لما لذلك من تأثير على سمعتها ومستقبلها الفني.

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وكانت الصحيفة "الوطن" قد قالت في خبر نشرته في الـ11 من فبراير 2019، نقلا عن المحامي أسامة زهران، المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية عام 2015، أن فنانة شهيرة تقضي عقوبة الحبس حاليا بتهمة التعدي على ضابط في كمين بالجيزة ظهرت ضمن الفيديوهات الجنسية التي قدمها لجهات التحقيق، وتحديدا في الأسطوانة المدمجة رقم "22".

وأوضح زهران، في تصريحاته، أن الممثلة "م. ح."، ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج نفسه وهي تنادي عليه باسمه، فيما أكد أنه يتوقع أن تضمها النيابة للتحقيقات في القضية عقب خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها.







