تراند اليوم : بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية.. رسالة نارية من فنانة شهيرة إلى "خالد يوسف"...

فتحت الممثلة المصرية، حنان شوقي، النار على المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف ، على خلفية قضية الفيديوهات الإباحية المتهم فيها هو وعدد من الممثلات المصريات.

وردت شوقي على تصريح شيما الحاج، إحدى المتهمات في القضية، بأن "كل فنانة ترغب الشهرة لابد وأن تجمعها علاقة مع المخرج"، قائلة: "آسفه يا شيما، أنا ممثلة منذ أن كنت طفلة ولم يحدث هذا، الفن أرقى بكثير".

وعلقت شوقي على كلامها: "هي تربية في النهاية، والفن لو جاء بهذه الطريقة فـ (ملعون) أبو الفن".

وأشارت إلى أنها التقت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الفنانين المحترمين، منهم فريد شوقي، وكمال الشناوي، وصلاح السعدني، والكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنان يحيي الفخراني.

وتابعت قائلة: "عملت مع كبار النجوم في الوطن العربي، وكانوا يطلبونني لأنني فنانة"، مشددة على أن الفن بعيد كل البعد عن تصريح شيما الحاج، لأنه أرقى من كل ذلك".

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وحول تعرضها في بداية مشوارها الفني لمثل هذه المساومات، ردت الممثلة المصرية بالنفي قائلة: "الوقت الذي ظهرت فيه لم يكن فيه إنسان بهذه الفجاجة، لم أقم طوال مسيرتي الفنية فني بتصغير فني ولكني أحترم إنسانيتي".

ووجهت شوقي رسالة للمخرج خالد يوسف قائلة: "اتقي الله في يوم من الأيام ستقابل ربًا كريمًا".



