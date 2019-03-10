تراند اليوم : تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم، تجديد حبس الفنانتان الشابتان منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الجنسية.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، في 24 فبراير الماضي، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح.

وكانت الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، قد وُجه إليهما عدد من الاتهامات بالتحريض على الفسق ونشر الرزيلة، لترتفع وتيرة الأزمة في القضية التي تقف الآن عند حبس المتهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال تواجدهما، في نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف تامر العربي المحامي العام، في أحد الأيام للتحقيق معهما ومواجهتمها بفيديوهات جديدة، دخلتا كلًا من الممثلتين في انهيار ونوبات بكاء شديدة.

وأعربا الفنانتين، والدموع تنهمر من عنيهما عن ندمهما الشديد خلال تحقيقات اليوم، معترفين بأنهم ارتكبوا تلك الفعلة وهما في غير وعيهما، (تحت تأثير الخمر)، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعانون من أزمة في تلك الأحيان، وقام الرجل الذي ظهر في الفيديو باستغلال تلك الظروف والقيام بفعلته وتصوريهما، حيث أنه كان زوج لأحدهما في السر (حسب قولهما في التحقيقات).