قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجمة الجزء الخامس

الجميع يتطلع إلى مشاهدة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الحلقة 137، فيحظى هذا المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، و ذلك لأنه مسلسل تاريخى تم انتاجه وإخراجه بطريقة رائعة، يتكلم عن حقبة مهمة فى التاريخ ، و قد تم عرض المسلسل فى أربع أجزاء ونال اعجاب الملايين، وأصبح الكثيرين ينتظرون عرض الحلقة القادمة بفارغ الصبر، ، وقد انتهت احداث الجزء الرابع بأن “ارطغرل” كان قد اكتشف الخديعة التى تعرض لها من بويان وشقيقته، وحاليا يتم عرض الجزء الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” وهى تدور حول صراع كبير بين المغول وقبائل الأتراك، وقد تم عرض الحلقات لأول مرة فى شهر ديسمبر عام 2014، وقد تصدر مسلسل قيامة ارطغرل عرش الدراما التركية على مدار السنوات الماضية و قد تم عمل أربع أجزاء للمسلسل، وحالياً نحن فى الجزء الخامس .

موعد قيامة ارطغرل الحلقة 137 Ertuğrul

يمكن لجميع المهتمين بالمسلسل التاريخى قيامة ارطغرل Ertuğrul مشاهدة الحلقة 130 يوم الخميس القادم على قناة اليرموك، وسيتم عرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية،و سوف يُعاد بث الحلقة يوم الجمعة من كل اسبوع على قناة اليرموك وسيكون ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، تماما الثانية بتوقيت السعودية، يوم السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصفمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 126

سوف تُذاع الحلقة رقم 137 من مسلسل قيامة أرطغل اليوم الأربعاء27 فبراير2018، وسيتم بعد ذلك ترجمتها حصرياً على موقع النور.