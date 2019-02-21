جدول ترتيب الفرق في الدوري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

انتهت المواجهات الثلاثة اليوم ما بين فرق كرة القدم ضمن منافسات الجولة 23 خلال مسابقة الدوري الممتاز، وقد اختلفت نتائج المباريات ما بين فوز وخسارة وتعادل، حيث قد فاز نادي المقاولون العرب على سموحة 2/1، كما تعادل فريقي نادي الزمالك مع طلائع الجيش بنتيجة 2/2، والمباراة الثالثة والأخيرة التي أقيمت اليوم فقد فاز فريق نادي الأهلي على الداخلية 3/1 في تلك المباراة.

وبتلك النتائج فقد استمر نادي الزمالك في صدارة ترتيب جدول الدوري، حيث انه حصل على 52 نقطة، حيث قد فريق نادي الزمالك 21 مباراة وتبقى له مبارتان مؤجلتان إمام النادي الأهلي والاسماعيلي.

وأما عن ترتيب النادي الأهلي فانه ما زال في المركز الثالث، وقد رفع رصيده إلى 45 نقطة، وتساوى مع فريق بيراميدز في نفس النقاط، ويوجد لدى فريق نادي الأهلي 3 مباريات مؤجلة، حيث سيقابل كل من نادي الزمالك والمصري وبيراميدز.