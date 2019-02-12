تراند اليوم : admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد 2019 - الدورة الشتوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية وحدة القبول الموحد عن فتح باب التسجيل في القبول الموحد للعام 2019 والخاص بالدورة الشتوية.

وأكدت وزارة التربة والتعليم الاردنية انه تم فتح باب القبول المباشر في كليات الجامعات الاردنية لمستوى الدرجة الجامعية المتوسطة والبكالوريس الفصل الدراسي الثاني 2018-2019 لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات الثانوية العامة التوجيهي الدورة الشتوية .



وانه بامكان جميع الطلاب الراغبين بالتعرف على نتائج القبول الموحد للعام 2019 الدورة الشتوية التعرف عليها من خلال الرابط التالي فور اصدارها رسميا من قبل الوزارة.