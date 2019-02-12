أغلقت السطات المطار سريعا كخطوة احترازية

أغلقت السلطات الأميركية، اليوم الثلاثاء، مطارا في ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تم رصد امرأة شبه عارية تركض في أرض المطار. وتعطلت الرحلات الجوية المقلعة والهابطة من مطار فلورنسا الإقليمية لمدة ساعتين كما أغلق المبنى الرئيسي، وذلك بعد رأى شهود عيان المرأة راكضة وهي تردي ملابس الداخلية فقط، وفق ما أورد موقع ” فلورنس مورينغ نيوز” المحلي، الاثنين.

وقال مسؤول السلامة العامة في المطار، لي مارش، إن المرأة كانت ترتدي فقط ملابس داخلية، ولا شيء أكثر.

وعن سبب إغلاق المطار، قال إنه لا يمكن أن تتم علميات الهبوط والإقلاع في المطار، إلا إذا كانت الأمور على ما يرام.

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وبعد رصد المرأة، جرى استدعاء ضابط الشرطة إلى المكان واستعانوا بالكلاب البوليسية في محاولة للعثور عليها.

وفي وقت لاحق، عثرت الشرطة على المرأة شبة العارية، داخل خزان تجميع مياه قريب من المطار، وجرى لاحقا نقلها إلى المستشفى بولاية فلوريدا من أجل تقييم حالتها الصحية.